Барнаульский ученый, кандидат географических наук и заслуженный ветеран СО РАН Лев Пурдик предложил переименовать Алтайский край, пишут алтайские "Аргументы и Факты".
Ранее ряд недовольных путаницей двух Алтаев деятелей предлагали переименовать Алтайский край в Барнаульскую область. Но тогда признали, что идея не имеет перспектив.
По мнению ученого, юг Западной Сибири, к которому относится Алтайский край, за длительное время прошел через многочисленные административно-территориальные преобразования. При этом территория меняла границы и площадь за счет изъятия или добавления других административных образований – округов, уездов, волостей, районов.
Так, в сентябре 1937 года Западно-Сибирский край, существовавший в 1930-1937 годы и занимавший обширную площадь юга Западной Сибири, был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край, в который входила и Горно-Алтайская автономная область, составлявшая в нем 35% общей площади.
Установленные в 1991 году границы Алтайского края существуют и в настоящее время. В этих границах 85% территории занимают равнины. На этом основании Пурдик полагает, что нелогично использовать "Алтайский" в названии региона, так как издревле Алтаем называют горную страну. Правильным же названием Алтайского края будет "Приалтайский край", уверен ученый. Так как регион прилегает к горной стране – Алтаю.
"На первый взгляд – название непривычное и у многих вызовет усмешку. Однако же всем привычно и никто не удивляется и не усмехается названиям Приморский край, Приуралье, Зауралье, Прибайкалье, Забайкалье, Прибалтика, Приамурье, Прикаспийская низменность и многим другим. И хотя перечисленные – это в основном не административные территории, а исторически сложившиеся народные названия, но тем не менее есть и прецедент: Приморский край – административная единица", – отметил Пурдик.
"Альтернативным наименованием данной административной единицы можно предложить Верхне-Обской край", – добавил ученый.
Комментарии
)))) уЗпокойтесь. Пенсионеры должны заниматься садом и огородом, внуками ....и прочими приятностями.
Прикитай, Примонголия, Приказахстан???
Зуд переименований заразен!
Проблем в Алтайском крае, видимо, больше нет, кроме названия?
"завидую" людям которым нечем заняться, переименовали названия улиц, городов, милицию полицией назвали.... кому легче то??? их на учет надо ставить и лечить таких активных. А всем нормальным делом заниматься! созидать да бы не растерять последнее...
Как не назови- результат один. ( Однако долго люди думали над сменой названия, АК им так неприятен, что они даже "кушать не могут"
Предположим, что поменяли наименование края и что? Одну часть людей название будет устраивать, а другую нет. Сколько денег будет потрачено при переименовании? Вижу только один смысл в переименовании, что кто то хочет денежек поделить (присвоить)!
А кто будет платить за замену всех документов?
Глупости это.
Ученые пугают такими умозаключениями. А в чем научность его мысли. Просто бред Не надо брызгать содержанием черепной коробки.
Раздолбаи.
Заобский край?
Приалталье
Предлагаю назвать Кулундинская пустошь или Край Потерянных Надежд.
Не надо подсказывать Медведеву. У него и своих идей - целый фонтан.
Надо назвать Приказахстанский или Приказахский. Давай дальше с ума сходим. А ЧО нам?
"...Ранее ряд недовольных путаницей двух Алтаев деятелей..."
Что, умственных способностей не хватает, чтобы запомнить и отличать Алтайский край и Республику Алтай? Беда, беда..
У китайцев что не край, то нефритового (какого либо) дракона, а у нас край потерянных надежд, это точно.
И миллионы потраченных средств на рекламу Алтайского края удержать с Республики Алтай, она сама за эти деньги в состав субъекта войдет!
Так-то он прав, но пока не надо
А свою фамилию поменять не хочет? Лев Пёрдик звучит лучше, и выражает его мировоззрение и возраст.
маазгва
Конечно, в жизни слишком часты
мерзавцы, воры и пропойцы,
но всех страшней энтузиасты,
романтики и добровольцы.
И. Губерман
Штат Манта Карла!
Бывает, что со старостью приходит мудрость, а бывает, что старость приходит одна, бывает - вместе с маразмом
Барнаульская область. и все
Пенсионеры должны заниматься садом и огородом
не должны. слишком много пенсионеров от инсульта на саду и огороде заканчивают
Пурдику пургенчику прописать, чтоб шальные идиотские мысли вылетели через ...
История:
1 июня 1922 года из Алтайской губернии, центр г. Барнаул, была выделена Ойротская автономная область с центром в городе Улала (1932 г.), Ойрот-Тура (1932–1948 г.г.), далее Горно-Алтайск.
В 1937 году Ойротская АО была включена в состав Алтайского края.
7 января 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ойротская АО была переименована в Горно-Алтайскую автономную область.
Совсем скучно стало жить ученым??Аль много денег в крае,чтоб подобным заниматься?Денег нет на трубы,а мы будем сейчас названиями жонглировать..Лучше потратьте эти деньги на здравоохранение или спорт для детей..Если у кого ,типа арашукова,не хватает знаний,то это их личные проблемы..
Пудрика переименовать вначале в Препудрика
Логично периеменовать республику Алтай - в Ойротскую республику, а Алтайский край оставить в покое)))
25.02.2019 12:00
- гость -
я ЗА!
Тем более что самим ойротам на это возразить и нечего.