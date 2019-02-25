Фото: vesti22.tv

Серебро этапа кубка мира по пулевой стрельбе взял бийский стрелок Сергей Каменский.

Соревнования проходят в эти дни в Нью-Дели. Серебряный призер Олимпиады 2016 года Сергей Каменский из алтайского наукограда занял второе место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50-ти метров из трех положений.

Победителем стал Иштван Пени из Венгрии. Третий результат показал итальянец Марко Де Николо. Как сообщают в стрелковом Союзе России, медали в этом упражнении оспаривали 84 стрелка из 40 стран.

В Индии спортсмены борются за лицензии для участия в летних Олимпийских Играх 2020 года в Токио. Каменский ранее на чемпионате мира уже завоевал себе путевку на поездку в Японию.