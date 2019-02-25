Российские ученые создали будильник, который контролирует сон

Российские ученые создали устройство, которое поможет людям лучше высыпаться и не опаздывать на работу, передает ТАСС со ссылкой на специалистов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Прибор работает в диапазоне частот от 1 до 40 Гц. Его можно использовать не только в качестве снотворного, но и как будильник, используя тот факт, что повышение частот электромагнитного поля способствует пробуждению.

"Дело в том, что любое повторяющееся воздействие в диапазоне от 1 до 20 Гц оказывает тормозящий эффект на центральную нервную систему, а при более высоких частотах, наоборот, способно ее активировать", – сообщили в НТИ.

Будильник планируют выпустить в марте 2019 года.

Прибор также будет сопровождаться мобильным приложением, в котором можно будет выставить индивидуальные параметры работы устройства.