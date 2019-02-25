Столкновение автомобилей Toyota Corona и Mitsubishi Lancer произошло на минувших выходных в Горно-Алтайске – в результате ДТП пострадал 19-летний парень.

Как сообщили в понедельник в МВД по республике, ДТП случилось вечером 23 февраля в районе дома №25 по улице Социалистической.

"Произошло столкновение автомобилей Toyota Corona и Mitsubishi Lancer. Предварительно установлено, что 24-летняя жительница Майминского района, управляя автомобилем Toyota Corona, на регулируемом перекрестке, осуществляя маневр "поворот налево", не уступила дорогу транспортному средству пользующемуся преимуществом в движении и допустила столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 44-летнего горожанина", – уточняют в полиции.

В результате ДТП в республиканскую больницу с полученными травмами был госпитализирован 19-летний пассажир Toyota Corona. Установлено, что водители иномарок были трезвые.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.