Приговор по делу о жестоком убийстве вынес Алтайский краевой суд – на скамье подсудимых двое мужчин.

Как сообщили в краевой прокуратуре, жертвой преступления оказался 29-летний житель Косихинского района. Убийство было совершено в марте прошлого года.

"Виновные, случайно познакомившись с потерпевшим на улице города, привели его в дом одного из преступников, где по предварительной договоренности, для того чтобы узнать пин-код банковской карты и забрать имущество потерпевшего, поочередно в течение продолжительного времени наносили жертве множественные удары кувалдой по грудной клетке, рукам и ногам. Своими действиями они причинили мужчине многочисленные переломы ребер, что привело к развитию выраженного болевого синдрома, травматического шока, острой дыхательной недостаточности, от которых наступила смерть", – констатируют в прокуратуре.

Поле этого злоумышленники забрали себе банковскую карту и имущество на общую сумму более 19 тысяч рублей, а труп закопали в подвале дома, где проживал один из убийц.

Су приговорил обвиняемых к 18 и 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.