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Бывший высокий чин полиции в Барнауле осужден за нарушении тайны переговоров

, ИА "Амител"
Бывшего правоохранителя приговорили к штрафу
В итоге подсудимый должен выплатить 40 тысяч рублей/ Фото: zab.ru

В итоге подсудимый должен выплатить 40 тысяч рублей/ Фото: zab.ru

Суд признал бывшего начальника отдела полиции № 2 УМВД России по Барнаулу и его знакомого виновными в нарушении тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

В данный момент установлено, что в прошлом году житель краевой столицы, введя в заблуждение одного из руководителей коммерческой организации города, предложил ему незаконно получить информацию о телефонных соединениях его делового партнера.

"Для реализации задуманного он обратился к начальнику отдела полиции по Индустриальном району города Барнаула с просьбой оказать содействие в получении сведений о телефонных соединениях гражданина. В свою очередь сотрудник полиции, используя служебное положение, в нарушение действующего законодательства передал интересующую информацию своему знакомому", — уточняют в СКР.

Преступный умысел довести до конца не удалось – при попытке получить от предпринимателя деньги в размере 50 тысяч рублей за указанную услугу, он был задержан оперативными сотрудниками краевого управления ФСБ России.

Суд, приняв во внимание полное признание вины подсудимыми, назначил бывшему полицейскому наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей, а его знакомому – 140 тысяч рублей.

Кроме того, учитывая отбытое время содержания под стражей, окончательное наказание осужденным назначено в виде штрафа в размере 50 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.02.2019 18:16
- гость -

Вот это правильно! Так их! Пусть знают мощь закона! Следующий то раз неповадно будет.

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25.02.2019 18:28
месный

Там походу любого посади он в памяти сам найдёт за что

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