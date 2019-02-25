Директор московской школы стала жертвой нападения на рабочем месте, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сотрудников образовательного учреждения.
Как отмечается, в секретариате школы заявили, что все спокойно и ничего не было. "Нет, нет, нет! Ничего такого не было!" – сказала секретарь директора.
Между тем, коллеги директора подтвердили произошедшее и уточнили, что нападавший избил женщину разводным ключом.
"Любовь Николаевну госпитализировали. На нее напал брат сотрудницы с газовым ключом в пакете. Сотрудницу, которая работает у нас в дошкольном учреждении, просто перевели из одной группы в другую. Она там в зарплате чуть-чуть потеряла. Ее это не устроило", – рассказал один из сотрудников школы.
Пятый канал также ранее разместил информацию о том, что неизвестный мужчина напал на директора московской школы с железным прутом.
Радиостанция "Говорит Москва" уточняет, что мужчина пришел на прием и набросился на директора. Мужчину задержали, а директором занялись медики.
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