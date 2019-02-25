Умер муж Божены Рынска и один из основателей НТВ Игорь Малашенко

Политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко умер в понедельник, 25 февраля, в Испании в возрасте 64-х лет, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Смерть подтвердила его гражданская супруга Божена Рынска. "До завтрашнего дня я не на связи. Сами все понимаете…" — написала она в Telegram. После она опубликовала фотографию Малашенко с подписью: "Вечная память. До встречи на той стороне".

По неподтвержденным данным, причиной смерти Малашенко стало самоубийство. Однако официальных данных по этой информации нет.

В разговоре с телеканалом "360" адвокат Вадим Прохоров, который вел бракоразводный процесс Малашенко с его бывшей женой Еленой Пивоваровой — бывшим художественный директором галереи "Манеж" — выразил свои соболезнования.

"Я действительно представлял его интересы. Любая [смерть] — это трагедия, горе. Это прискорбно — вот все, что я могу сказать. Крайне прискорбно", — отметил Прохоров.

Малашенко был одним из основателей телеканала НТВ, а также возглавлял РГТРК "Останкино". В 1996 году он занял пост главного советника кандидата в президенты России Бориса Ельцина во время избирательной кампании. На следующий год он стал одним из учредителей ЗАО "Медиа-Мост" и одним из членов совета директоров этой компании. В 2001 году возглавил телеканал RTVI, которым управлял до 2009 года. В 2018 году возглавил предвыборный штаб Ксении Собчак на выборах президента России.