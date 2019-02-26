Украинская исполнительница Maruv, победившая в финале национального отбора на "Евровидение-2019", передает ТАСС. Также об этом сообщает и сама певица в своем Instagram.

Певица не подписала договор между ней и национальным организатором — Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ). Об этом сообщили на сайте НОТУ.

"Общественный вещатель (ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины") и певица Maruv, которая победила в национальном отборе на "Евровидение", не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" по ряду причин", — говорится в сообщении НОТУ.

Ранее ряд чиновников выразили недовольство победой Maruv в финале национального отбора. После этого было обещано составить такой договор с певицей, который она не сможет подписать, чтобы таким образом не пустить ее на "Евровидение-2019".

Условия этого "кабального" договора ранее опубликовала певица со своими комментариями. В частности, за любое нарушение она обязана будет платить штраф в размере 2 млн гривен. "Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки", — отметила певица.

"Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене", — написала певица в своем Instagram.

"Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры. Завтра я проснусь с новыми силами — побеждать и популяризировать свою музыку в мире", — добавила она.

Также жюри национального отбора не пропустило дуэт ANNA MARIA, поскольку мать девушек живет в Крыму.