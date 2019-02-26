В ХМАО убили бизнесмена, которого местные СМИ обвиняли в "содержании рабов", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный СК.

Отмечается, что в воскресенье, 24 февраля, в одном из домов поселка Ванзеват Белоярского района обнаружили тело 61-летнего местного жителя с огнестрельным ранением живота. Погибший — предприниматель Владимир Теплов, о котором региональные СМИ писали, что он содержит своих работников в "рабских" условиях труда.

Так, агентство "ЮграPro" ранее сообщало со ссылкой на жителей поселка, что Теплов "под автоматами" заставлял сельчан добывать рыбу, отбирал у них документы и угрожал "расправой". Его подчиненные "содержались как рабы", утверждало издание. По предположениям "ЮграPro", убить бизнесмена мог один из работников.

Тем не менее, как уточнили представители СК, информация о "рабских условиях" труда в поселке к ним не поступала.

Региональное управление МВД заявило, что подозреваемый в убийстве задержан. "Так как поселок сильно удален, следственно-оперативная группа доехала туда только вечером, поэтому вся информация пока только собирается", — объяснили в ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.