Жительница города Пушкин, входящего в состав Санкт-Петербурга, получила поздравление "с 850-летием" от муниципальных чиновников, сообщает РИА "Новости".

"К сожалению, так получилось, отправила открытку молодая девочка, которая работает у нас недавно, но виноват, конечно, все равно я. Я подписывал, а надо было внимательнее прочитать", – заявил глава местной администрации Иван Степанов.

Извинения женщине принесли также заместитель главы муниципального образования и виновница ошибки в тексте поздравления. "Вручим Анне Михайловне букет цветов от нас", – заявил Степанов.

Также он пообещал провести с невнимательной девушкой "определенную работу". Однако увольнять ее или наказывать не станут.

Кроме заявления о том, что "850 лет – знаменательная веха в жизни человека", в тексте к женщине обращаются "уважаемый".

Самой блокаднице недавно исполнилось 80 лет.