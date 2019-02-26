Жительница города Пушкин, входящего в состав Санкт-Петербурга, получила поздравление "с 850-летием" от муниципальных чиновников, сообщает РИА "Новости".
"К сожалению, так получилось, отправила открытку молодая девочка, которая работает у нас недавно, но виноват, конечно, все равно я. Я подписывал, а надо было внимательнее прочитать", – заявил глава местной администрации Иван Степанов.
Извинения женщине принесли также заместитель главы муниципального образования и виновница ошибки в тексте поздравления. "Вручим Анне Михайловне букет цветов от нас", – заявил Степанов.
Также он пообещал провести с невнимательной девушкой "определенную работу". Однако увольнять ее или наказывать не станут.
Кроме заявления о том, что "850 лет – знаменательная веха в жизни человека", в тексте к женщине обращаются "уважаемый".
Самой блокаднице недавно исполнилось 80 лет.
Комментарии
Ха-ха, я думаю шутка бабушке понравилась.
У них всегда виновата девочка, которая неделю работает...
26.02.2019 09:44
- гость -
Именно так и есть. И наверняка эта девочка активный пользователь соцсетей из тех, кому " а зачем грамотно писать, и так всё понятно, аффтар упейся апп стену"!
Вопрос только в том. что нужно гнать таких поганой метлой, пусть или учатся. или идут улицы мести.
Особо умиляет возмущение наших СМИ, материалы которых в силу вопиющей безграмотности и абсолютной бездоказательности без слёз читать невозможно.Или журналистам ахинею писать можно, а девочке-секретарше нельзя? Вы ничего не попутали, журналюшки?
26.02.2019 10:07 А где вы здесь увидели возмущение? Там написано "до коле такое твориться будет" или "мы считаем, что главе администрации нужно лучше подбирать персонал"? Или вы решили, что вам читать и думать жопой можно, а другим нельзя?