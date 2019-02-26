В апреле 2019 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено внести на рассмотрение правительства законопроект "О похоронном деле", в котором прописаны способы ликвидации криминальных и недобросовестных схем на рынке ритуальных услуг, пишет "Российская газета".

Минстрой предложил ввести единый принцип и обозначил правила оказания ритуальных услуг. В документе также прописана система контроля за специализированными службами.

Также отмечается, что административные правонарушения пополнятся новой "похоронной" статьей. В ней прописана система наказаний за нарушение порядка предоставления участка земли для захоронения.

Кроме того, в КоАП внесут наказания за осуществление деятельности по организации похорон лицами, с которыми не было заключено соглашение на оказание подобной услуги. Наказание грозит и тем, кто будет передавать сведения о смерти человека и контакты его родственников другим лицам.

"Информацию о смерти человека ритуальным агентам продают врачи, которые первыми приезжают на вызов, и полицейские, которые приходят в дом, чтобы зафиксировать факт смерти", – пояснил вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин.

Он отметил, что над законопроектом "О похоронном деле" работа ведется в течение нескольких лет. В Госдуму он будет внесен в сентябре, уже после межведомственного согласования.

21 февраля жительница Самарской области выставила открытый гроб с телом умершего мужа перед зданием областного правительства. Сделать это она была вынуждена из-за высоких расценок на услуги ритуальных контор. Одна из таких организаций потребовала оплаты похорон в размере 50 тысяч рублей. Похоронить мужа в шесть раз дешевле помешали сначала сотрудники кладбища, а затем неизвестные, которые кидали в людей камни и не дали вырыть могилу.