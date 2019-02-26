Традиционный алтайский "Давос" пройдет в Белокурихе с 27 февраля по 1 марта. Эксперты мирового уровня расскажут сельхозпроизводителям и зернопереработчикам о ситуации на аграрном рынке и дадут прогнозы на ближайший год. О главных темах 12-той "Зимней Зерновой конференции", о проблемах аграриев и позитивных тенденциях на рынке зерна Amic.ru рассказал Валерий Гачман, Президент Союза зернопереработчиков Алтая.

Корреспондент: Зерновая конференция проводится в Алтайском крае уже много лет подряд. Как она появилась, и почему для ее проведения выбрано именно это время?

Валерий Гачман: В 2019 году конференция пройдет в двенадцатый раз, инициатором ее проведения стал Союз зернопереработчиков Алтайского края при поддержке Администрации Алтайского края. Конференция выросла из форума, который до 2008г дважды проводили в Барнауле. Мероприятие пользовалось успехом, было востребовано среди наших коллег-зернопереработчиков и сельхозпроизводителей, поэтому было принято решение перенести его на более комфортную и удобную площадку в Белокурихе.

С 2008 года ежегодно, в последние дни февраля или в начале марта, мы проводим двухдневную зерновую конференцию, на которую съезжаются участники со всей страны, но, конечно, в первую очередь, Алтая и Сибири. Время проведения выбрано как наиболее удобное по нескольким причинам. К этому моменту становятся известны окончательные итоги аграрного года не только по Сибири, но и по стране в целом. Также можно дать предварительные прогнозы о том, что нас ждет с урожаем зерновых в следующем сезоне. Кроме того, сельхозпроизводителям и переработчикам в этот период проще найти время для участия в двухдневной конференции.

Корр.: За 12 лет как-то изменилось количество участников и формат мероприятия?

В. Г.: Когда мы только начали проводить зерновую конференцию, ее участниками было около 110 человек, но за пару лет их количество удвоилось и теперь остается на постоянном уровне. В 2019 году к 1 февраля, за месяц до начала конференции, были проданы все места, 240 участников. Причем, 95% слушателей остаются на конференции до ее финальной сессии, ведь они не только получают актуальную, злободневную информацию, но и могут лично пообщаться с экспертами федерального и мирового уровня во время перерывов. Формат конференции за это время не претерпел никаких серьезных изменений. Периодически мы применяли какие-то новации,, но основная структура остается постоянной.

Корр.: О чем будут говорить на конференции в 2019 году? Какие эксперты примут участие в дискуссии?

В. Г.: Первая сессия будет посвящена макроэкономике и итогам аграрного года в Российской Федерации. С докладом выступят ведущие экономисты России Андрей Клепач, заместитель Председателя, главный экономист Внешэкономбанка, и Евгений Гавриленков, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной макроэкономики Высшей школы экономики. Зачастую точки зрения этих экспертов не совпадают, поэтому слушатели могут оценить различные взгляды на одни и те же тенденции, понять, почему такие процессы, как изменение курса доллара и укрепление рубля, инфляцию и рост ВВП можно характеризовать положительно и отрицательно. Такой перекрестный обзор позволяет объективно взглянуть на происходящее.

Заместитель губернатора Александр Лукьянов прочтет доклад об итогах аграрного года в Алтайском крае, губернатор Виктор Томенко из-за занятости встретится с экспертами за день до конференции, в Барнауле.

На второй сессии ведущие эксперты зернового и аграрного рынка будут анализировать итоги аграрного года в России и мире. Своим мнением поделятся Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка, а также Владимир Петриченко, генеральный директор ООО "ПроЗерно" (г. Москва) (ИКАР и "ПроЗерно"являются одними из организаторов конференции с момента ее создания). Они расскажут об урожае в Российской федерации и в Сибири. Мария Шостак, Директор Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" (г. Барнаул) представит доклад о качественных показателях урожая прошлого года на Алтае, в Сибири и, в целом, в Российской Федерации. Также запланирована уникальная панельная дискуссия с участием Министров сельского хозяйства областей и краев Сибирского федерального округа. Однако, есть вероятность, что она не состоится, так как на 1 марта запланировано совещание в Министерстве сельского хозяйства Красноярска.

Кроме того, на конференции мы узнаем предварительные прогнозы на урожай 2019 года.. Более всего на изменение общих объемы собранного зерна в России влияют озимые. А в марте уже можно делать предварительный прогноз на их урожай: известны посевные площади, известно, как они ушли в зиму, в целом, понятно, как они перезимовали.

Корр.: Будут ли на конференции обсуждать экспорт сельхозпродукции? На чей опыт ориентируются алтайские производители?

В. Г.: Международному рынку будет посвящена отдельная сессия. Та работа, которая проводится правительством и МСХ по выполнению указа президента об удвоении экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, увеличению экспорта несырьевой продукции, полностью совпадает с интересами сельхозпроизводителей, зернопереработчиков и других перерабатывающих отраслей Алтайского края. Мы обсуждаем вопросы экспорта нашей продукции в страны дальнего зарубежья около 10 лет. В этом году на конференции будут уникальные докладчики. В их числе — Президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган. Его доклады очень востребованы. У Казахстана, как у одного из лидеров по экспорту муки, есть чему поучиться. Только представьте, наши соседи экспортируют в 10-15 раз больше муки, чем Российская федерация, — 2,5 млн тонн.

Впервые в 2019 году в работе конференции примут участие два эксперта из Украины. Андрей Друзяка, директор "Grain Star International Ukraine", международный эксперт зернового рынка, доложит ситуации на рынке зерна в Украине и в мире. Родион Рыбчинский, директор ассоциации "Мукомолы Украины", расскажет, какие трансформации произошли в мукомольной промышленности Украины после распада Советского Союза и потери традиционных рынков. Они очень напоминают то, что происходило в нашем аграрном регионе — Алтайском крае.

Вторая часть его выступления будет посвящена развитию экспорта украинской муки. Украина, конечно, достигла не таких высот, как Казахстан, но она смогла кратно увеличить экспорт муки, которая является продуктом с добавленной стоимостью. В отличие от Алтая, который при экспорте, в основном, специализируется на достаточно узком рынке (Монголия, Китай, в меньшей мере — Средняя Азия, Кавказ), мукомолы Украины работают на мировых рынках: в странах Африки, Ближнего востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, в странах Ближнего Зарубежья. Украина — самый крупный поставщик муки в Китайскую Народную Республику.

Конечно, в первую очередь, они достигли таких показателей благодаря тому, что находятся рядом с морским портом, а для мукомолов Алтайского края длинное сухопутное плечо является главным препятствием для выхода на внешние рынки.

Но нам интересен украинский опыт изучения спроса на рынках стран Африки, Азии, Южной Америки. Об особенностях работы на рынке Китайской Народной Республики познакомит Александр Маслов, руководитель Школы Востоковедения МЭМП НИУ ВШЭ, профессор (г. Москва).

Корр.: Чем опыт Алтайского края может быть интересен другим регионам и странам?

В. Г.: Наша ситуация уникальна: после распада Советского Союза мукомольные мощности края выросли в 3 раза, объем производства муки — в 2 раза. Такого не произошло ни в одном регионе России.

Это происходило на фоне сокращения рынков сбыта, ведь во времена СССР Алтай и еще ряд регионов обеспечивали мукой всю Центральную Азию. Это огромная территория с большим населением, где почти не было собственного производства зерна.

После распада СССР вся мукомольная отрасль России сократилась на 55%. Алтайский край в последние годы тоже вынужден сокращать объем переработки. И загруженность нашей отрасли, которая составляла 80%, снизилась до 60%.

Корр.: Регионы Сибири не нуждаются в нашем зерне и муке?

В. Г.: За 20 лет сибирские регионы научились самостоятельно себя обеспечивать, многие их них даже стали поставщиками муки в другие регионы Сибири и Дальнего Востока. Наиболее густонаселенные регионы — Новосибирская, Омская, Кемеровская области, Красноярский край — самодостаточны. Остается ориентироваться на Дальний Восток и Восточную Сибирь, где население стремительно сокращается. Следовательно, дальнейшее развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алтайского края должно быть ориентировано на экспорт.

Корр.: Какие плюсы вы видите в развитии международной торговли?

В. Г.: Расширение международных рынков, на мой взгляд, может стать хорошим инструментом поддержки сельхозпроизводителей. Главной поддержкой крестьян могут стать не инвентаризационные торги (хотя, это тоже важный инструмент, который нужно сохранить), а расширение рынков сбыта, позволяющих реализовывать зерно и животноводческую продукцию. Если аграрии не смогут по достойной цене продавать урожай, государственная поддержка, в том числе различные формы финансового субсидирования, не даст никакого результата.

Корр.: Можно ли назвать прошедший аграрный год успешным и почему?

В. Г.: Итоги аграрного года неплохие. Главное изменение, которое произошло, касается не урожайности, а экономической эффективности сельхоздеятельности. Прошедший аграрный год принес главное — новую цену на зерно пшеницы, которая почти в два раза выше прошлогодней. В прошлом году цена на продовольственную пшеницу падала до 6 рублей, на сегодняшний день она поднялась выше 12-ти. Это здорово, и это отражает глобальные тенденции. Напомню, после пятилетнего падения цен на пшеницу на мировом рынке с 360 до 180 долларов, они поднялись до 245 долларов. Подъем цены на мировом рынке начался уже в прошлом сезоне, но так как в России в предыдущем году собрали огромный урожай — 135 млн тонн, и экспорт полностью обеспечивал зерном Южный, Северо-Кавказский и Центральный федеральный округа, российский внутренний рынок не почувствовал этого роста.

В 2018 году урожай собран гораздо меньший, а экспорт пока идет темпами, аналогичными темпам прошлого года (а по некоторым позициям превышая уровень прошлого года), это привело к повышению спроса на зерно пшеницы во всех регионах РФ и, как положительный результат, к росту цен на пшеницу и в удаленных от экспортных портов регионах.