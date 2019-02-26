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77-летний рубцовчанин зарезал друга и заявил на суде, что не жалеет о содеянном

, ИА "Амител"
Пенсионера приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима
Причиной конфликта стал разбитый мобильный телефон / Фото: moe-kursk.ru

Причиной конфликта стал разбитый мобильный телефон / Фото: moe-kursk.ru

Пожилой житель Рубцовска приговорен к длительному сроку в колонии строгого режима за убийство своего друга, сообщили в краевой прокуратуре.

На скамье подсудимых оказался 77-летний горожанин, который ночью 26 августа прошлого года распивал спиртное со своим товарищем. Во время застолья потерпевший уронил свой сотовый телефон на пол, от чего тот разбился. После этого пенсионер потребовал у друга, чтобы тот отдал ему свой телефон.

"Получив отказ, потерпевший ударил друга рукой по лицу и ушел в другую комнату. Виновного оскорбило такое поведение приятеля. Он, взяв с кухни нож, пошел вслед за потерпевшим и нанес ему один удар ножом в область сердца. В результате полученного колото-резаного ранения мужчина скончался", – добавляют в прокуратуре.

Также отмечается, что на суде мужчина заявлял, что нанес удар ножом, защищая себя. Впрочем, установлено, что в момент нанесения удара потерпевший для осужденного какой-либо угрозы не представлял, угроз причинения насилия не высказывал и находился в другой комнате.

"Более того, виновный в суде заявил, что не сожалеет о совершенном преступлении. При повторении ситуации поступил бы также, потому как ни при каких обстоятельствах не отдал бы свой сотовый телефон. Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда, проверив материалы уголовного дела и изучив доводы жалоб осужденного и его адвоката, не нашел оснований для отмены вынесенного судебного решения. Обвинительный приговор вступил в законную силу", – резюмируют в правоохранительном ведомстве.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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