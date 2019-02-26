Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что интенсивность заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снижается, а заболеваемость гриппом должна закончиться в апреле, сообщает "Интерфакс".

"Продолжается снижение интенсивности эпидпроцесса гриппа и ОРВИ и его распространения", – подчеркнула Попова.

По ее словам, противоэпидемические мероприятия будут продолжаться, "пока не закончится эпидситуация с вирусом гриппа, мы предполагаем, что это должно случиться в первых неделях апреля".

Ранее в Минздраве заявили, что масштабы эпидемии гриппа в стране начнут снижаться через две-три недели.