Двоих братьев из Шебалинского района Республики Алтай подозревают в убийстве 23-летнего мужчины.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, вечером 20 февраля жители села Дьектиек Шебалинского района, приходящиеся друг другу братьями, попросили местную жительницу встретиться с их общим знакомым, с которым у них был давний конфликт.

"Девушка привела потерпевшего в обусловленное место, где их ждали 29-летний и 27-летний братья. Мужчины подбежали к потерпевшему, нанесли ему несколько ударов по телу и, посадив в автомобиль, вывезли за пределы села Шебалино. В безлюдном месте родственники продолжили наносить множественные удары ногами и неустановленным следствием предметом по туловищу, рукам и ногам потерпевшего. Затем мужчины перевезли потерпевшего в районный центр, где оставили его на обочине дороги", – уточняют в СКР.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, одному из братьев уже предъявлено обвинение, он арестован. Второй фигурант задержан, решается вопрос о его аресте.