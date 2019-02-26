Вторник, 26 Февраль, 17:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,26
€ 74,09
240194
Обь
-16см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника Отечества-2019Рубки в ленточных борахМусорная реформа
Новости

Двоих братьев в Горном Алтае подозревают в жестоком убийстве молодого мужчины

, ИА "Амител"
Жертвой преступления оказался 23-летний житель Шебалинского района
По версии следствия, подозреваемые избивали потерпевшего, увезя его за пределы населенного пункта/ Фото: livejournal.com

По версии следствия, подозреваемые избивали потерпевшего, увезя его за пределы населенного пункта/ Фото: livejournal.com

Двоих братьев из Шебалинского района Республики Алтай подозревают в убийстве 23-летнего мужчины.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, вечером 20 февраля жители села Дьектиек Шебалинского района, приходящиеся друг другу братьями, попросили местную жительницу встретиться с их общим знакомым, с которым у них был давний конфликт.

"Девушка привела потерпевшего в обусловленное место, где их ждали 29-летний и 27-летний братья. Мужчины подбежали к потерпевшему, нанесли ему несколько ударов по телу и, посадив в автомобиль, вывезли за пределы села Шебалино. В безлюдном месте родственники продолжили наносить множественные удары ногами и неустановленным следствием предметом по туловищу, рукам и ногам потерпевшего. Затем мужчины перевезли потерпевшего в районный центр, где оставили его на обочине дороги", – уточняют в СКР.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, одному из братьев уже предъявлено обвинение, он арестован. Второй фигурант задержан, решается вопрос о его аресте.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
17:11
Юноша в одном исподнем замечен на главном проспекте Барнаула 0
17:03
Конец февраля в Алтайском крае бьет рекорды по теплу 1
16:56
Главного алтайского железнодорожника перевели работать в Кузбасс 0
16:41
Российский флаг площадью 1,5 тысячи квадратных метров растянули на льду Байкала 1
16:22
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда вирус гриппа покинет Россию 1
16:12
Двоих братьев в Горном Алтае подозревают в жестоком убийстве молодого мужчины 0
16:03
Шнуров вошел в общественный совет при комитете Госдумы по культуре 1
15:51
Виктор Томенко нацелил чиновников на улучшение социального самочувствия граждан 6
15:35
Жители Новоалтайска выйдут на митинг против оптимизации школ и больниц 2
15:22
Бийский стрелок Сергей Каменский взял золото этапа Кубка мира 1
15:13
Слова Тимошенко о покупке Украиной российского газа оценили в Госдуме 2
15:02
ФСБ предотвратила атаку исламских террористов на штаб-квартиру ГРУ 0
14:58
Иван Нифонтов стал президентом краевой Федерации дзюдо 0
14:42
Бывшего доцента вуза в Барнауле будут судить за взятки 4
14:28
Жительница Горного Алтая прошла интернет-викторину и лишилась денег 0
14:17
Советника папы римского признали виновным в насилии над детьми 0
14:05
Росстат подсчитал зарплату врачей в регионах России: от 43 до 180 тысяч рублей 33
13:52
Около 30% застройщиков Алтайского края отработали 2018 год с убытками 4
13:34
ЦБ планирует ограничить комиссии в Системе быстрых платежей для розницы 1
13:28
77-летний рубцовчанин зарезал друга и заявил на суде, что не жалеет о содеянном 1
13:14
Трамвай и легковушка столкнулись в центре Барнаула 2
13:09
Мэр Улан-Удэ, возглавивший город после тайного голосования, подал в отставку 0
12:50
Три млрд рублей выделят в 2019 году на программы первого и семейного автомобиля 0
12:32
Нет острой нужды: в аэропорту Барнаула рассказали о вводе электронных посадочных 9
12:24
Тимошенко рассказала о поставках газа из России на Украину "через Марс" 5
12:12
Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук готов помочь с ремонтом Дворца спорта в Барнауле 3
12:02
Организаторы Евровидения ответили на "запрет" Maruv представлять Украину 6
11:55
Дети – за безопасность: в Барнауле наградили участников творческого конкурса 0
11:48
Ничего, кроме улыбки: губернатор высказался об идее переименовать Алтайский край 4
11:32
Валерий Гачман: "Урожай в России меньше, а цены на пшеницу выше в два раза" 6
11:23
Фальшивые деньги "гуляют" по Алтаю: в Бийске выявили очередную подделку 0
11:11
Когда в России начнут действовать электронные водительские права 0
11:03
Силуанов рассказал об "очень жестком" поручении Медведева 2
10:52
Главному инженеру бийского речпорта дали условный срок за гибель кочегара 0
10:46
Экстравагантность, шик и блеск: платья звезд на красной дорожке "Оскара-2019" 5
10:34
Каждый алтайский судебный пристав-исполнитель за год взыскал более 19 млн рублей 8
10:22
Дочь Пескова стала стажером депутата Европарламента от Франции 15
10:15
"Живое золото": куда на Алтае ехать за пантовыми ваннами 3
10:13
Неизвестный в Горно-Алтайске сбил девушку-подростка и скрылся с места ДТП 1
10:03
Россия покинет Совет Европы не раньше выборов генсекретаря СЕ 6
09:48
Полуголый мопедист развеселил жителей Барнаула 6
09:33
Криминал на рынке ритуальных услуг поборют законопроектом "О похоронном деле" 2
09:21
Легковушку отбросило на трамвайные пути после ДТП в Барнауле 0
09:13
Чиновники Петербурга поздравили блокадницу с 850-летием, а позже извинились 13
09:02
150 тысяч рублей в месяц: барнаульская компания открыла вакансию в отделе ВЭД 0
08:51
Священник РПЦ сравнил женщин, раздевающихся у врачей, с псами подзаборными 75
08:41
Силуанов уточнил затраты на реализацию поручений Путина: они значительно выросли 5
08:32
Маме, подруге, себе: где купить красивое белье и колготки за полцены 0
08:18
Правительство одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума 0
08:06
Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу пройдет в Барнауле 9 марта 8
07:50
Почему в Мартинианов день нельзя шить и вязать 1
07:45
Алтайские справедливороссы проведут обсуждение муниципальных проблем 0
07:34
Как строят пятый дом ЖК "Большая медведица": видео с квадрокоптера 0
07:30
В Барнауле пройдет второй благотворительный форум "Новый взгляд – 2019" 0
07:22
Не спешите жить: психолог о неторопливой жизни и о том, нужно ли замедляться 0
07:15
Как вернуть бракованный товар, если вы его изменили, или Что скрывают продавцы 7
07:03
Носить легенду – быть легендой: уникальные Levi's и где они "обитают" в Барнауле 1
06:48
Дом с бассейном, бильярдной и зимним садом продают под Барнаулом за 16 млн руб. 3
06:32
Главные репортажные фотографии 2018 года 0
06:23
Это месть: глава алтайской КПРФ Прусакова о расколе в парламентской фракции 3
06:14
Потепление до +9 градусов придет в Алтайский край под занавес зимы 0
06:01
Министр культуры рассказала, куда переедет "выселенный" планетарий в Барнауле 18
05:36
Убит бизнесмен, которого СМИ называли "держателем рабов" в отдаленном поселке 0
04:37
Работа по ночам и недосып грозят развитием целого ряда заболеваний 0
03:34
Пенсионерке отказались выдать льготные таблетки из-за отсутствия финансирования 6
02:45
Ученые разработали новый метод прогнозирования землетрясений 0
01:14
Российские физики встроили "лазерный нос" в кремниевый микрочип 1
00:32
Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение из-за местных чиновников 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.