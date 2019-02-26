Фото: правительство Алтайского края

Евгения Вейде, руководившего Алтайским территориальным управлением Западно-Сибирской железной дороги, перевели на аналогичную должность руководителя Кузбасского отделения, сообщает "Коммерсантъ".

Нового руководителя представил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. 36-летний Евгений Вейде занимал пост замначальника дороги по Алтайскому теруправлению с 2013 года. Трудовую деятельность начинал сигналистом Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги, работал диспетчером, был начальником станций Топки, Междуреченск, заместителем главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов по Алтайскому региону. Еще 25 февраля он был на открытии обновленного ж/д вокзала в Тальменке, где также присутствовал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Предыдущего руководителя кузбасского подразделения РЖД Сергея Макаренко подозревают в покушении на дачу взятки. Господин Макаренко занимал этот пост с марта 2011 года. Однако в феврале этого года отдел по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Предварительно было установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности – фактически управлял ООО "Гарант", которое осуществляло коммерческую деятельность, сдавая в аренду принадлежащие ему железнодорожные пути необщего пользования, а также в субаренду земельные участки, прилегающие к ним и принадлежащие РЖД.

В июне 2018 года, действуя в интересах ООО "Гарант", Сергей Макаренко с целью получения по договору аренды одного из земельных участков, принадлежащих РЖД, решил через технического директора ООО "Гарант" предложить одному из заместителей начальника Западно-Сибирской железной дороги взятку в виде оплаты покупки охотничьего ружья марки "Блейзер", стоимостью не менее 470 тыс. руб., однако тот от предложенной взятки отказался.

Суд избрал Сергею Макаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.