Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в среду, 27 февраля, снег и потепление местами до +8 градусов.

"На большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят -3...+2 градуса, местами в предгорьях будет до +8 градусов.

Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.

В Барнауле также ожидается снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет 0...+2 градуса. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров.