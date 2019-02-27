Средний возраст начала половой жизни в России назвали в Минздраве

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Олег Аполихин заявил, что большое число россиян начинают половую жизнь в 16-17 лет, что сказывается на деторождении, сообщает РИА "Новости".

По словам Аполихина, "репродуктивный потенциал" (возможность рожать здоровых детей) во многом зависит от репродуктивного здоровья и соответствующего поведения человека.

Он подчеркнул, что в настоящее время 77,4% женщин, которые готовятся рожать, уже имеют сложившиеся патологии.

"Сегодня возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет. Для молодого человека — 16-17 лет, а для многих значительно раньше", — отметил Аполихин.

Также он отметил, что до вступления в брак проходит много времени, поэтому некоторые молодые люди успевают "накопить" множество заболеваний, которые передаются половым путем.

"Молодые, здоровые, социально активные люди, живущие без целеполагания создания семьи, поэтому хламидии, микоплазмы, уреаплазма, гарднерелла… Все это имеет место к моменту репродуктивно направленного поведения. И мы вынуждены бороться с последствиями этого", — заключил Аполихин.