В Санкт-Петербургской епархии осудили выступление коллектива Концертного хора города, который 23 февраля исполнил в Исаакиевском соборе советскую песню про ядерную бомбардировку США, сообщает "Интерфакс".

"Хоровые выступления в Исаакиевском соборе происходят достаточно регулярно, и сам факт исполнения уместной для церковного пространства музыки никакого неприятия не вызывает. Но данный репертуар в исполнении достаточно известного коллектива, конечно, вызывает удивление", – отметила руководитель сектора коммуникаций Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Она выразила удивление, что подобная песня могла прозвучать в День защитника Отечества.

"Нам кажется, что вкус явно изменил столь известному петербургскому коллективу, и мы весьма сожалеем о том, что такое событие состоялось в Петербурге, а тем более в Исаакиевском соборе", – заявила Родоманова.

Отмечается, что хор исполнил песню "На подводной лодочке с атомным моторчиком".