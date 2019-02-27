Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" повысит топливный сбор, что неизбежно приведет к росту стоимости билетов, сообщает РБК.

Для пассажиров эконом-класса он вырастет на 200 рублей, достигнув 2465 рублей, а для тех, кто летает бизнес-классом – на 400 рублей, составив 4930 рублей.

Рост стоимости распространяется на билеты, купленные начиная с 4 марта текущего года на авиарейсы, которые вылетают от 1 апреля.

Увеличение графы расходов распространяется на рейсы авиакомпании и ее дочерних предприятий – "России" и "Авроры".

Исключение составят рейсы с "плоскими" тарифами. В частности это полеты на Дальний Восток, в Калининград и Крым.

Решение о подъеме топливного сбора связано с девальвацией рубля и ростом стоимости авиационного керосина. Последний за год подорожал на 36%, что увеличило расходы на топливо на 48 млрд рублей.

Известно также, что топливный сбор увеличится не только в "Аэрофлоте". Так, изданию уже подтвердили принятие аналогичных мер представители авиакомпании S7.