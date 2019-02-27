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4-летний барнаулец установил рекорд России по приседаниям

, ИА "Амител"
Ребенок выполнил 1100 приседаний за 21 минуту
Достижение барнаульского дошкольника зафиксировали представители Книги рекордов России / Фото: vk.com/id523022478

Достижение барнаульского дошкольника зафиксировали представители Книги рекордов России / Фото: vk.com/id523022478

4-летний житель Барнаула стал рекордсменом России по приседаниям, сообщили в алтайской федерации спортивного зимнего плавания "Белые медведи".

Федор Чепурнов выполнил 1100 приседаний чуть менее, чем за 21 минуту. При этом ребенок даже ни разу не прервал упражнение для передышки.

Как он сам признался, мальчик даже не успел устать. Более того, юный спортсмен даже не вспотел, что очень удивило многих присутствующих.

Достижение барнаульского дошкольника в присутствии десятков зрителей зафиксировали представители Книги рекордов России.

Президент "Белых медведей" Александр Зеленецкий поздравил новоявленного рекордсмена, вручил ему подарок от федерации и удостоверение ее участника.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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