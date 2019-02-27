4-летний житель Барнаула стал рекордсменом России по приседаниям, сообщили в алтайской федерации спортивного зимнего плавания "Белые медведи".

Федор Чепурнов выполнил 1100 приседаний чуть менее, чем за 21 минуту. При этом ребенок даже ни разу не прервал упражнение для передышки.

Как он сам признался, мальчик даже не успел устать. Более того, юный спортсмен даже не вспотел, что очень удивило многих присутствующих.

Достижение барнаульского дошкольника в присутствии десятков зрителей зафиксировали представители Книги рекордов России.

Президент "Белых медведей" Александр Зеленецкий поздравил новоявленного рекордсмена, вручил ему подарок от федерации и удостоверение ее участника.