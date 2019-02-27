Опубликован топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, который ежегодно составляют британцы Quacquarelli Symonds (QS), сообщает ТАСС.

В него вошел и Новосибирский государственный университет. По оценкам экспертов, сибиряки демонстрируют наилучшие успехи в астрономии и физике, заняв 68-е место в рейтинге.

"По сравнению с 2018 годом НГУ улучшил свои позиции по инженерным и техническим наукам, заняв 182-е место и поднявшись на 18 пунктов, – прокомментировали в пресс-службе вуза. – Также наблюдается стабильность по направлениям "Математика" и "Философия" – 3 года подряд университет входит в группу 101-150 и 151-200 соответственно. По химической технологии НГУ занимает строчку 151-200 мирового рейтинга и является первым в стране по этому предмету".

Всего же российские вузы заняли 25 мест. Наивысшее из них – 19 – занял Санкт-Петербургский горный университет по предмету "инженерное дело – добыча полезных ископаемых и горная промышленность".

Наибольшее количество упоминаний в топ-100 по различным предметам удостоился МГУ. Он фигурирует в списках лучших 12 раз.

При этом в четырех дисциплинах он вошел в число первых 50: "лингвистика" (23-е место), "физика и астрономия" (26-е), "современные языки" (33-е), "математика" (34-е) и "компьютерные науки и информационные системы" (48-е).

"Впервые за последние 15 лет российские вузы показывают такие отличные результаты по наукометрическим показателям. Индекс цитирования является одним из самых сложных для улучшения показателей", – подчеркнула региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева.