В апреле 2019 года в итальянском городе Римини пройдет Чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ. К поездке готовятся четверо барнаульских подростков: Кирилл Перемыкин, Никита Демин, Михаил Русских и Мария Гусева. Ребята завоевали серебряные медали на Первенстве России в Улан-Удэ, вошли в сборную страны и получили право поехать в Италию. Кроме того, Никита Демин завоевал еще и путевку на Чемпионат мира, который осенью пройдет в Болгарии. О том, как обычные на первый взгляд барнаульские дети добиваются таких успехов, о цене поездок и побед и будущем наших барнаульских "звездочек" в интервью радио "Эхо Москвы" в Барнауле рассказал президент Алтайской федерации тхэквондо ИТФ Дмитрий Савельев, который и тренирует ребят.

"К нам часто приходят дети из неблагополучных семей, некоторых мамы воспитывают без отцов, — говорит Савельев, — мы держим под контролем поведение детей в школе, за серьезные проступки отстраняет от тренировок, ребята очень переживают из-за этого и исправляются. Тхэквондо дает им цель в жизни, путь, воспитывает волевые качества. Они живут этим и им уже не до того, чтобы пойти на улицу и заняться чем-то нехорошим. Они понимают, к чему это приведет".