Проект строящегося дома по адресу Змеиногорский тракт, 82

Этот вопрос корреспонденты Amic.ru задали руководителю ИСК специализированный застройщик "Строительный камень" Сергею Иванько. Компания работает уже более 10 лет, за это время зарекомендовала себя как надежный застройщик. Причем для возведения жилых домов ИСК использует целый ряд строительных материалов собственного производства.

– Сергей Валерьевич, если бы вы сейчас выбирали квартиру в новостройке для своей семьи, на что бы вы обратили внимание в первую очередь?

– Конечно, на надежность застройщика. Мы работаем в Барнауле уже много лет. Сначала выступали генподрядчиками самых известных в регионе застройщиков. К примеру, это мы возводили дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на улице Взлетной и Солнечная Поляна. Нашу работу на уровне страны отметили вместе еще с одним регионом за качество и скорость. Кто строит с ручкой и столом, тот в любой момент может встать и уйти с рынка. А если, как у нас, налажен целый рабочий цикл – от производства строительных материалов до сдачи уже готового дома, то здесь выгодно передать ключи новоселам вовремя, чтобы укрепить свою репутацию. Кроме того, если бы я покупал жилье для своей семьи, обязательно уточнил бы – на чьи деньги идет строительство? Например, мы никогда не строили в кредит. А деньги дольщиков привлекаем только тогда, когда объект готов не меньше чем на 60-70%.

– Как вам это удается? Ведь сегодня такая нестабильная экономическая ситуация, цены постоянно растут. А вы, получается, привлекаете деньги дольщиков только на финальном этапе.

– Весь секрет в организации работы. Мы полагаемся практически целиком только на себя. У нас в одном из районов Алтайского края есть свой карьер по добыче песка и щебня. На собственном транспорте мы доставляем эти материалы в Барнаул. Здесь на своем заводе производим панельные плиты, из которых возводим новостройки. То, что для наших домов делаем панели, а не берем кирпич или монолит, позволяет не зависеть от сезона и работать круглый год. Поэтому на возведение новостройки у нас уходит 1,5 года в среднем. Это очень хороший темп.

Мы строим только на своей технике и механизмах, не арендованных. А также возводим дома исключительно по собственной технологии.

Производство панелей ИСК "Строительный камень" / Фото Татьяны Кытмановой

– Расскажите подробнее, ведь ваш дом на Павловском тракте, 305Г сдан недавно, а в нем уже осталось всего лишь 7 квартир на продажу. И это при большой конкуренции на рынке новостроек!

– Начну с того, что мы производим панели 97-й серии. Строим из них же. Их преимущество в размерах. Они позволяют проектировать комнаты, по форме более удобные для дизайна. Если стандартные квартиры в панельных домах, как правило, состоят из прямоугольных, вытянутых комнат – поставишь в такой спальне кровать, и места не остается. У нас комнаты более объемные, приближенные по форме к квадрату. Это позволяет делать удачные планировки.

Многоквартирный жилой дом по адресу Павловский тракт, 305

Еще наш фирменный почерк – это сдача жилья в несколько этапов. Например, наш дом на Павловском тракте, 305Г. Его мы заселяли в два этапа. Сначала завершили 1-4 подъезды, а потом уже оставшуюся часть дома. Сейчас по такому же принципу строим дом по адресу Змеиногорский тракт, 82.

– Про дом на Змеиногорском тракте уже многие говорят и ждут его – ведь это уникальный вариант для Барнаула. Как вам удалось его таким спроектировать?

– Мы просто подумали, в каком доме захотели бы жить сами. Так и проектировали. По большому счету – это доступное жилье в элитном районе города. При этом мы учли массу важных нюансов, которыми многие застройщики пренебрегают. Приведу пару примеров. На балконах внутри квартир не будет люков и лестниц, которыми сегодня "грешат" практически все новостройки Барнаула. При этом требования пожарной безопасности соблюдены полностью. Фасад дома не будут портить кондиционеры. Мы эту проблему тоже решили полностью. Кроме того, предусмотрено панорамное остекление лоджий, французские окна без подоконников и уникальные планировки на усмотрение покупателей.

И, кстати, в марте планируется именно в этом доме продажа студий площадью до 27 квадратных метров по специальной цене.

Вообще я могу долго рассказывать о наших домах, но лучше посмотреть все подробности на нашем сайте. Мы каждый дом строим как для себя.

– Акции, как застройщик, тоже предлагаете покупателям из этих же соображений?

– Конечно! Вот покупаю я квартиру для семьи, да, как мы в начале говорили. Что становится главным после того, как мы получили ключи? Правильно – ремонт! Большинство сегодня берут квартиру в ипотеку, потом им приходится еще брать кредит на ремонт. В итоге получается серьезная переплата. Мы нашли решение, которое понравится всем.

Наши покупатели могут продумать ремонт заранее, сделать подробный проект и включить эти расходы в стоимость квартиры, а, значит, и в ипотеку.

– И последний вопрос – если бы вам сейчас предложили построить дом, какого еще никогда не было в Барнауле, каким бы он был?

– О, это тема для отдельного интервью! Могу сказать одно – мы пошли дальше. У нас в планах не только точечная застройка, а уже целый квартал. Мы определили место, и сейчас разрабатываем проект, который позволит сделать это место уникальным, доступным и максимально комфортным для людей.