В Госдуму внесли законопроекты об ужесточении наказаний за информацию в интернете, которая может нанести вред здоровью детей и их психике, сообщает "Российская газета".

Инициатором выступила сенатор Людмила Бокова. Она призывает депутатов в два раза увеличить штрафы.

Так, за нарушение требований закона физическими лицами предлагается штрафовать на 3-4 тысячи рублей с конфискацией предмета правонарушения, должностными – на 10-20 тысяч рублей.

А бездействие лица, которое организует доступ к вредной для детей информации посредством Сети, планируется сделать штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических — от 40 до 100 тысяч рублей.

Напомним, закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" вступил в силу 1 сентября 2012 года.

Он направлен на защиту детей от разрушительного, травмирующего их психику информационного воздействия, а также от информации, способной развить в ребёнке порочные наклонности.

Федеральный закон вводит запрет на информацию, вызывающую у детей страх, ужас и панику, а также оправдывающую насилие и противоправное поведение.

В частности, недопустимо бесконтрольно распространять информацию, способную вызвать у детей желание употреблять наркотики, алкоголь или побуждающую к причинению вреда своей жизни и здоровью.