Как минимум 25 человек погибли и еще свыше 50 пострадали во время катастрофы с сошедшим с рельсов поезда в Египте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Al Shorouk.

Известно, что трагедия случилась на железнодорожном вокзале в Каире сегодня, 27 февраля.

Поезд вышел из депо и на высокой скорости протаранил крытую платформу.

Горючее из топливных баков воспламенилось и взорвалось, в результате чего случился пожар на ж/д вокзале.

На месте происшествия сейчас работают пожарные и медики.

Официальных сведений о точном количестве жертв и причине случившегося пока не поступало.