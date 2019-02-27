Как минимум 25 человек погибли и еще свыше 50 пострадали во время катастрофы с сошедшим с рельсов поезда в Египте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Al Shorouk.
Известно, что трагедия случилась на железнодорожном вокзале в Каире сегодня, 27 февраля.
Поезд вышел из депо и на высокой скорости протаранил крытую платформу.
Горючее из топливных баков воспламенилось и взорвалось, в результате чего случился пожар на ж/д вокзале.
На месте происшествия сейчас работают пожарные и медики.
Официальных сведений о точном количестве жертв и причине случившегося пока не поступало.
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