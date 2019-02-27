Житель Барнаула предстанет перед судом за нападение на женщину в лифте – добычей злоумышленника стали 20 рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в декабре минувшего года пьяный мужчина, увидев, как незнакомая женщина входит в подъезд, проследовал за ней. Пока они ехали в лифте, злоумышленник напал на горожанку, направив лезвие в область ее груди.

Мужчина потребовал передать ему имевшиеся денежные средства. Однако у потерпевшей при себе имелось наличными лишь 20 рублей. Взяв эти деньги, нападавший также потребовал передать ему золотые украшения, но женщина не смогла их снять.

В итоге злоумышленник скрылся с места преступления, но супруг потерпевшей его задержал.

В настоящее время молодой человек ожидает суда. За разбойное нападение ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.