Владимир Путин подписал документ, в котором прописаны все поручения и сроки их исполнения, которые были озвучены в ходе послания федеральному собранию.

Среди них можно выделить такую востребованную меру как перерасчет пенсий.

На то, чтобы создать действенную систему индексации, при которой надбавки не будут уменьшаться, пересчитать таким образом пенсии с 1 января 2019 года и выплатить то, что пенсионеры недополучили, президент дал срок до 10 апреля текущего года.

Кроме того, до 25 марта необходимо подготовить условия для:

- подъема ежемесячной выплаты неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы (вступит в силу с 1 июля 2019 года);

- выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки в случае рождения третьего или последующих детей с 1 января 2019 года;

- субсидирования 6-процентной ипотеки семьям с двумя и более детьми, на весь срок действия таких кредитов.

Также перечислен и ряд других мер. С полным текстом можно ознакомиться на сайте Кремля.