Белоруссия обратилась к России с просьбой о предоставлении кредита для рефинансирования долга на 600 млн долларов, сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на слова министра финансов Беларуси Максим Ермоловича.

По его словам, указанная сумма заложена в бюджете РФ для этих целей, однако решение о предоставлении финансов пока еще не принято.

"Речь в наших договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году, — заявил Ермолович. — Объем этих платежей составляет $600 млн".

Глава Минфина пояснил журналистам, что проект соглашения белорусская сторона уже подготовила. Осталось только дождаться решения властей России.