Директор московской школы, в которой произошла драка третьеклассниц, рассказал о причине произошедшего, сообщает РИА Новости.

По словам Андрея Козлова, инцидент произошел на перемене, когда классного руководителя не было рядом.

Из-за неприязненных отношений между несколькими девочками и новенькой в классе случился конфликт, который перерос в жестокую драку.

В результате четыре школьницы попали в больницу с травмами головы и живота. Двоих из них после осмотра отпустили домой, еще двое до сих пор остаются в больнице.

По факту случившегося следственные органы проводят доследственную проверку.