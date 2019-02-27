Национальная общественная телекомпания Украины получила третий отказ от участия в "Евровидении-2019" на своих условиях.

Ни Maruv, ни Freedom Jazz, ни KAZKA не захотели отказываться от выступления перед российской публикой и публично вещать антироссийские лозунги.

Последними публично о своем отказе объявила группа KAZKA.

"Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор, — написали музыканты в своем Instagram. — Поэтому на предложение НСТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение".

Напомним, ранее член правления Национальной общественной телекомпании Украины Александра Кольцова допустила возможность, что если еще и KAZKA не примет условия, то от Украины на конкурс никто не поедет.