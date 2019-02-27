Владимир Путин поручил правительству освободить от подоходного налога выплаты, которые полагаются участникам программы "Земский доктор" и будущим участникам проекта "Земский учитель", сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России посчитал неправильным, что люди за вычетом НДФЛ вместо 500 тысяч получат 435 тысяч, а вместо миллиона – только 870 тысяч рублей.

"Давайте мы решим этот вопрос и люди чистыми должны получить эти деньги", – обратился к членам правительства глава государства.

Напомним, ранее президент анонсировал программу "Земский учитель". Ее хотят запустить с 2020 года.

Она будет предусматривать выделение дипломированному преподавателю миллиона рублей подъемных, если он согласится переехать в село или малый город и работать там по своей профессии.