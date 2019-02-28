Тепло до +7 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в последний день зимы, 28 февраля.

"На большей части территории снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Днем в крае будет -3…+2 градуса, местами в южных районах +2…+7 градусов. Ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с усилением до 15 метров.

В Барнауле временами снег, мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице 0…+2 градуса. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.