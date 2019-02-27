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Уничтожены 3 боевика, планировавшие теракты в Кабардино-Балкарии

, ИА "Амител"
При контртеррористической операции никто не из мирных граждан пострадал
Ликвидированы все три участника экстремистской религиозной организации / Фото: pixabay.com

Ликвидированы все три участника экстремистской религиозной организации / Фото: pixabay.com

В Нальчике 27 февраля силовики провели контртеррористическую операцию, в ходе которой окружили трех боевиков, засевших в одном из частных домовладений Нальчика, сообщает РИА Новости.

Террористы отказались сдаваться и первыми открыли огонь. В результате были ликвидированы все три участника экстремистской религиозной организации.

Из мирного населения и силовых структур никто не пострадал.

В жилье правоохранители обнаружили автоматы и патроны к ним. Известно, что бандиты планировали совершить теракты в Кабардино-Балкарии.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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