АО "Алтайэнергосбыт" разыграло 509 призов среди своих добросовестных клиентов – физических лиц. Чтобы принять участие в акции, абонентам нужно было окончить 2018 год без долгов за электроэнергию (включая пеню), а также внести авансовый платеж за декабрь прошлого года до 31 декабря 2018 г.

Розыгрыш проводился 28 февраля 2019 года в Центре Энергосбережения АО "Алтайэнергосбыт" в присутствии представителей общественности и СМИ. Среди призов – предметы бытовой техники (утюги, электрочайники, мультиварки), а также наборы светодиодных ламп и дисконтные карты со скидкой 20% на электротехническую продукцию, реализуемую компанией в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

До 6 марта 2019 года лицевые счета победителей с указанием призов будут размещены на сайте АО "Алтайэнергосбыт" (раздел "Населению" / акция "Меняем долги на призы").

Выдача призов будет осуществляться в офисах АО "Алтайэнергосбыт", обслуживающих абонентов – победителей акции, до 30 марта 2019 года.

"Пятая, юбилейная акция "Меняем долги на призы" стала самой массовой, – прокомментировал заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров. – В ней приняло участие рекордное число наших абонентов – всего более 150,5 тысячи. Мы расцениваем это как подтверждение того, что клиенты по достоинству оценили наше предложение завершить год без долгов".

АО "Алтайэнергосбыт"

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

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