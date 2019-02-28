Суд в Барнауле после вмешательства прокуратуры постановил выплатить ветерану единовременное денежное пособие, в котором ему ранее отказал Пенсионный фонд.

Как сообщили в краевой прокуратуре, ведомство провело проверку по обращению ветерана в связи с отказом в выплате ему 10 тысяч рублей к 73-летней годовщине Победы.

"Установлено, что заявитель участвовал в боевых действиях в районе острова Даманский в 1969 году и имеет право на льготы, установленные Законом "О ветеранах". Однако пенсионным органом в выплате заявителю неправомерно отказано, так как последний является участником боевых действий после мая 1945 года. К ветеранам Великой Отечественной войны в силу статьи 2 Федерального закона "О ветеранах" относятся не только лица, участвовавшие непосредственно в войне 1941-1945 годов, но и лица, принимавшие участие в иных боевых действиях по защите Отечества. Изъятий, касающихся периода участия ветерана войны в боевых действиях, законодательство не содержит", – констатируют в прокуратуре.

В итоге прокурор краевой столицы обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Пенсионный фонд выплатить единовременную денежную выплату. Судом первой инстанции эти требования были удовлетворены.