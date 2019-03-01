Увеличив площадь и предлагаемый ассортимент более чем в два раза, салон "Декорация" приглашает посетить ТВК "Республика" и со вкусом "одеть" стены своего дома. При создании салона были по максимуму учтены как пожелания покупателей, так и видение того, каким должен быть идеальный салон обоев.

ОТ ДЕМОКРАТИЧНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ

В салоне представлены марки обоев более 20 стран-производителей – от демократичных до премиум-класса, – в различных ценовых категориях. Богатство цветовой палитры и текстур настенных покрытий – от признанной классики до самых смелых вариантов – позволяет экспериментировать и находить для себя потрясающие сочетания и решения, создавая необыкновенные визуальные эффекты.

В салоне представлены и эксклюзивные дизайнерские коллекции, которые придутся по вкусу даже самому взыскательному клиенту – для тех, кто хочет добавить нотку уникальности в интерьер своего дома и сделать его по-настоящему авторским.

Каждую неделю в салоны обоев "Декорация" поступают новые, красивые, актуальные коллекции обоев от российских и европейских фабрик. Всегда неизменным остается только высокое качество всей продукции.

ВСЕ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Не заблудиться в ассортименте помогут квалифицированные специалисты. Столовая или гостиная, детская комната или спальня, кабинет или, может быть, офис – здесь помогут преобразить пространство и сделать дизайн любого помещения впечатляющим. А гибкая система скидок и постоянные выгодные предложения не оставят вас равнодушными!

ТВК "Республика"

г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6г

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

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Сеть салонов "Декорация", 1 этаж комплекса

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