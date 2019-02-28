Четверг, 28 Февраль, 14:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,76
€ 74,82
240194
Обь
-17см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рубки в ленточных борахКоммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

Жителей Алтайского края предупреждают о метели и сильном ветре

, ИА "Амител"
Спасатели призывают воздержаться от дальних поездок из-за непогоды
МЧС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий 28 февраля / Фото: 22.mchs.gov.ru

МЧС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий 28 февраля / Фото: 22.mchs.gov.ru

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий в четверг, 28 февраля.

В частности ожидаются гололедица на дорогах, мокрый снег, метель и усиление ветра. Его порывы ночью могут достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвой стихии. В частности рекомендуется обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции.

Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов и кусков фасада.

В условиях гололедицы нужно обратить внимание на обувь. Необходимо отказаться от высоких каблуков, отдав предпочтение не скользящей обуви на микропористой основе.

Автолюбителям советуют воздержаться от дальних поездок. При движении следует соблюдать ПДД, снизить скорость движения, внимательно следить за дорогой и держать "почтительную" дистанцию до впереди идущего транспорта.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
14:34
Водитель, сдавая назад, сбил пенсионерку в барнаульском дворе 0
14:25
Три ледовые переправы закрыли в Горном Алтае 0
14:13
Как россияне будут отдыхать на Международный женский день в 2019 году 3
14:07
Жителей Алтайского края предупреждают о метели и сильном ветре 0
13:50
Маркировка табака и страхование фермеров: что изменится в жизни россиян с марта 5
13:34
Автомобиль перевернулся и упал на крышу на трассе под Барнаулом 0
13:21
Эмилия Кларк поделилась мнением о финале "Игры престолов" 0
13:12
13 чиновников в Горном Алтае наказали за проблемы с их декларациями 0
13:05
Пять лыжников поймали на допинге на Чемпионате мира 4
12:48
Грипп и ОРВИ продолжают "гулять" по Алтаю: эпидпорог по-прежнему превышен 0
12:33
Алтайский край вместо Украины будет поставлять диски для тракторов в Питер 8
12:23
Систему быстрых платежей по номеру телефона запустили в РФ 6
12:15
ГИБДД: водитель, оставивший свой кроссовер без колеса в Барнауле, был пьян 1
12:02
115 тысяч россиян могут попасть под сокращение в 2019 году 5
12:01
Уверенность в каждом шаге: в Барнауле состоится тренинг для предпринимателей 1
11:49
Пенсионный фонд в Барнауле отказал ветерану в выплате единовременного пособия 3
11:31
Алтайский "Давос" стартовал: в Белокурихе обсуждают ситуацию на рынке зерна 0
11:22
Авария на рельсах блокировала движение трамваев в Барнауле 0
11:16
"Роботы среди нас": в Барнауле засняли электронных "пешеходов" 0
11:07
Русская река затопила город в Калифорнии 2
10:50
Прощай, зима: где отметить Масленицу в Алтайском крае 0
10:35
Очевидцы: легковушка под Рубцовском слетела с трассы после неудачного обгона 0
10:21
Пушков оценил риск ядерной войны Индии и Пакистана 18
10:14
Новых координаторов партпроектов "Единой России" назначили в Алтайском крае 12
10:03
Серийные грабители офисов микрозаймов попали на камеры в Новосибирске 8
09:48
БГЭС принуждает УК и ТСЖ оформлять техпаспорта на многоэтажки 4
09:32
Спецоперацию по задержанию молодых фальшивомонетчиков провели силовики Алтая 1
09:23
Бийчане из мести избили и лишили свободы бывшего мужа сестры 1
09:12
Омич со сломанной ногой избил врача, накладывающего гипс 0
09:05
Кроссовер остался без колес в результате жесткого ДТП в центре Барнаула 3
08:47
Фотовыставка кошек пройдет 1 марта в Барнауле 2
08:43
Как питаться в Великий пост – 2019: инфографика 8
08:32
Сметая языковой барьер: как отправиться в заграничное путешествие с уверенностью 0
08:26
В Горно-Алтайске главбух погасила свою ипотеку средствами поликлиники 5
08:17
Какими редкими болезнями страдают жители Алтая и почему их число растет 6
08:06
Зима, пока: двадцать потрясающих "снежных" снимков 1
08:00
Все, что хочешь знать про свет: директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Конференция продлится до 13:00
07:53
Легендарный "Чужой" и "Капитан Марвел": что смотреть в кино в марте 2
07:44
Конец эпохи долевок: эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости Барнаула 3
07:34
Есть ли в Алтайском крае пятизвездочные отели и как вообще присуждают "звезды" 10
07:22
Развивая блогерство: алтайские студенты показали свои таланты 1
07:15
Почему блюз лечит от депрессии: интервью с австралийской звездой Миленой Барретт 0
07:03
Двухуровневую квартиру с камином и сауной продают в Барнауле за 9,5 млн руб. 1
06:48
Субсидированный авиарейс из Барнаула в Красноярск запустят к лету 2019 года 3
06:32
Штраф за грязные носки и другие скандальные законы депутатов Госдумы в 2019-м 6
06:23
"Вампиры", слоны и пожиратели золы: обзор редких болезней человека 2
06:14
Тепло до +7 градусов обещают в Алтайском крае в последний день зимы 0
06:01
События уходящей зимы-2019 в фотографиях Amic.ru 0
05:57
Катастрофа на вокзале в Каире случилась из-за ссоры машинистов 0
04:21
Назван лучший смартфон 2018 года 0
03:57
Украина официально отказалась от участия в Евровидении-2019 0
02:17
Путин выразил соболезнования Египту после катастрофы в Каире 1
01:06
Путин поручил снизить ипотечные ставки до 8% годовых 2
00:40
Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов, чтобы улететь из России 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.