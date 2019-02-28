Подробности ДТП, случившегося днем 28 февраля в районе поселка Казачий, сообщили порталу Amic.ru в краевой Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, авария случилась в 12:45 на 193-м километре Чуйского тракта. Известно, что водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota Wish, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП пострадали водитель и его пассажирка – восьмилетняя девочка. Пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. По факту аварии проводится проверка.