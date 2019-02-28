Авария произошла на дороге Бийск – Лесное – Амурский / Фото: 22.мвд.рф
Лобовое столкновение автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека, произошло под Бийском.
Как сообщили в краевой ГИБДД, авария случилась на четвертом километре дороги Бийск – Лесное – Амурский.
Установлено, что водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21104 решил совершить обгон, и выехал на полосу встречного движения. В итоге мужчина не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Camry.
Водители и пассажиры получили серьезные травмы. Всего пострадало четыре человека, среди которых шестилетний ребенок.
По факту ДТП проводится проверка.
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