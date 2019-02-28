Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев провел встречу с жителями поселка Сибирский Первомайского района. Местные жители рассказали депутату о многочисленных проблемах.

"Фактически все нужно менять. 12 лет я занимаюсь политикой, и мы никак до людей не достучимся. Не идут на выборы, но хотят жить по-другому. Это невозможно. Мы формируем нашу власть, и мы должны с нее спрашивать. До тех пор, пока мы с вами не сможем это осуществлять, будем постоянно кого-то мифического о чем-то просить", – так Александр Терентьев охарактеризовал политическую и социально-экономическую ситуацию в стране.

Местные жители рассказали депутату о том, что в школе после капремонта потекла крыша, от ветхой канализации очень плохо пахнет, батареи по всему зданию текут. В школе учатся 190 детей. А еще, по сообщению партии, всех техничек в школе перевели на 0,75 ставки при тех же объемах работы. И пригрозили, чтобы не жаловались.

Секретарь бюро совета регионального отделения "Справедливой России" Анна Коваленко призвала их бороться за свои права. Она рассказала, что в прошлом году с подобными вопросами обращались из Бурлинского и ряда других районов. В Бурлинском районе все было в соответствии с трудовым законодательством, и в рамках бюджетных ассигнований, а вот в одном из районов работники отказались от подписания дополнительного соглашения о сокращении ставки и руководство организации не нашло обоснованных и законных оснований их уволить.

Также граждане пожаловались на высокие тарифы, налоги, арендную плату за землю сельхозназначения. Александр Терентьев пообещал, что возьмет на депутатский контроль все обращения и направит запросы в профильные министерства, ведомства, а где нужно, подключит и правоохранительные органы.

О проблемах рассказал и глава Сибирского сельсовета Олег Боронин. В частности речь шла о представителе малого бизнеса, который пытается открыть межмуниципальный маршрут, но его три года "пинают" по кабинетам.

"Человек уперся в бюрократию. Из чего она складывается? Во-первых, непомерные требования федерального законодательства: у него есть одна-две транспортные единицы, но нет большого первоначального капитала. Во-вторых, страшная текучка кадров. Нормальных специалистов туда не затянешь, потому что не пойдут на эту зарплату. И третья проблема: все начинается с руководства, которое ориентирует подчиненных не решать вопросы, а только на то, чтобы у них все было хорошо", – сказал Боронин.

Параллельно прием по личным вопросам вела руководитель общественной приемной Терентьева Оксана Молодых.