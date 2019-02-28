Директор фирмы в Алтайском крае предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как отмечают в правоохранительном ведомстве, обвиняемый возглавляет общество с ограниченной ответственностью, профилирующемся на производстве готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для приготовления.

"В период 2014-2016 годов организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость. С целью уклонения от уплаты налогов у предпринимателя возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения. Для этого он совместно с учредителем фирмы приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставках товара компании. В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли", – уточняют в СКР.

Также правоохранители добавляют, что недостоверные сведения в последующем включались в налоговые декларации по НДС и таким образом бизнесмен не уплатил в бюджет налог на общую сумму более 44 миллионов рублей.

Своей вины директор фирмы не признал. Для обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемого следователем наложен арест. Уголовное дело передано в суд.