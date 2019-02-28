Жители Новосибирска идут на всякие ухищрения, чтобы устроить детей в "хорошие" школы, сообщает региональная прокуратура.

Так, по итогам февральской проверки (кстати, по обращению родителей не попавшего в "нужную" школу ребенка) выявлены два случая использования подложных документов.

Родители двух будущих первоклассников подделали свидетельство о регистрации по месту пребывания, чтобы "пропихнуть" детей именно в указанное учебное заведение.

Теперь два места для "жалобщиков" освободились, а родители за использование заведомо подложных документов рискуют понести уголовную ответственность.

В отношении них возбуждены дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа"). Санкции статьи предусматривают в том числе и до полугода ареста.