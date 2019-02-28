По данным на 21:30 28 февраля, в Барнауле до сих пор продолжаются земляные работы на месте коммунальной аварии на улице Чеглецова.

В барнаульском водоканале уточнили, что порыв водопровода планируется ликвидировать до 8 утра пятницы, 1 марта.

По информации мэрии, ограничено водоснабжение 16 многоквартирных домов. При этом совсем нет воды только в двух из них. В остальные поступает горячая вода.

Напомним, организована доставка воды населению. Оставить заявку можно по телефону: 8 (3852) 28-22-00.