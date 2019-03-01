Органами безопасности в Алтайском крае изобличено мошенничество со стороны директора ООО "РемонтноСервиснаяКомпания", фактической деятельностью которой в уставе названы "лесозаготовки", пишет SM NEWS.

По версии следствия, директор компании признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Установлено, что, будучи директором ООО "РСК", он заключил договор с ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (контролирующий акционер Российской Федерации). По договору частная фирма должна была выполнить работы по расширению трасс воздушных линий для дальнейшего осуществления здесь прокладки магистральных электрических сетей. От фирмы требовалось повалить на обозначенных участках лес, расчистить просеки от кустарника, утилизировать древесные остатки.

Однако оказалось, что никаких работ ООО "РСК" на самом деле не производило. Директор же предоставлял в ПАО "ФСК ЕЭС" заведомо ложные данные о выполненных работах. Фактически их выполнили работники ООО "Лес Сервис", ООО "Лесное" в рамках договоров аренды лесных участков, заключенных с Управлением лесами Алтайского края.

Таким образом директор компании присвоил себе 5,7 млн рублей. Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно с полным возмещением причиненного ущерба.