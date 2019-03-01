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Житель Алтая получил награду за спасение двухлетней девочки, выброшенной из окна

, ИА "Амител"
Ему была вручена благодарность за спасение, а также памятный презент
Мать ребенка поссорилась со своим сожителем / Фото: кадр из видео

Мать ребенка поссорилась со своим сожителем / Фото: кадр из видео

В Алтайском крае житель Рубцовска получил награду за спасение двухлетней девочки, которую мать выбросила из окна, пишет inforeactor.ru.

Инцидент произошел еще в январе 2018 года. Мать ребенка поссорилась со своим сожителем. Угрожая возлюбленному тем, что она убьет дочь, 27-летняя женщина перевесила девочку через окно и держала ее на вытянутых руках.

В какой-то момент ребенок упал с высоты третьего этажа. Как раз в это время мимо проходил молодой человек, который быстро сориентировался на месте и успел поймать ребенка. 

Мать девочки в январе текущего года была осуждена. Суд приговорил ее к одному году и 11 месяцам колонии общего режима. 

Мужчине, спасшему ребенка, была вручена благодарность за спасение. Также следователи подарили ему памятный презент. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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