Фото: worldphoto.org

Жюри престижного фотоконкурса Sony World Photography Awards объявило победителей национальной премии. Конкурс National Awards, проводимый в 62 странах, стремится признать и наградить лучших местных фотографических талантов со всех уголков мира. Так, из России этой награды удостоился снимок фотографа и инженера из Невинномысска Сергея Щербакова.

Работа представляет собой сочетание восьми фотографий, снятых на одной из главных улиц старого города Гданьска.

Самые яркие работы лауреатов конкурса смотрите в нашей фотоленте.