Каждой пачке сигарет с 1 марта начнут присваивать особый штрихкод

Вся табачная продукция в России с 1 марта подлежит маркировке специальным штрихкодом в соответствии с положениями закона с поправками в законодательство в сфере государственной статистики.

Полагается, что штрихкоды позволят отследить весь путь конкретной пачки от производителя в магазин. Также маркировка позволит установить, легально ли сигареты или папиросы попали в Россию.

Помимо государственных контрольных органов, проверять штрихкоды могут и сами торговцы.

С 1 июля ввоз в Россию табачной продукции без маркировки будет запрещен.

Введение маркировки – одна из целого ряда мер, которые призваны существенно проредить нелегальный рынок табачной продукции в России. А он активно растет в последние годы: если в 2017 году он составлял всего 5%, то в прошлом – уже 9%. По данным Министерства промышленности и торговли, ущерб от нелегалов заметный: в конце прошлого года российская казна недополучила из-за них около 60 миллиардов рублей.