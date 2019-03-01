Срочная новость от Автоцентра АНТ – официального дилера Hyundai: с 1 марта 2019 года возобновлены государственные программы поддержки автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", позволяющие приобрести новые автомобили Hyundai со скидкой 10%.

Условия участия в госпрограмме "Первый автомобиль"

По данной программе государством предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, если клиент удовлетворяет следующим условиям:

Клиент подтверждает, что не имел ранее в собственности автомобиль;

Клиент ранее в 2017, 2018 и в 2019 г. не заключал кредитных договоров на приобретение автомобиля;

Клиент обязуется не заключать в 2019 г. иных договоров по получению кредита на приобретение автомобиля;

Клиент имеет водительское удостоверение.

Условия участия в госпрограмме "Семейный автомобиль"

По данной программе государством предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, если клиент удовлетворяет следующим условиям:

Клиент имеет двоих и более несовершеннолетних детей (до 18 лет), что подтверждается отметками в паспорте или предоставлением оригиналов свидетельств о рождении;

Клиент ранее в 2017, 2018 и в 2019 г. не заключал кредитных договоров на приобретение автомобиля;

Клиент обязуется не заключать в 2019 г. иных договоров по получению кредита на приобретение автомобиля.

Клиент имеет водительское удостоверение.

Какие автомобили можно купить?

Модели, доступные для данных программ, – популярные, надежные и проверенные временем – Hyundai Solaris и Creta**.

Год выпуска автомобиля – 2019.

Стоимость автомобиля – до 1 000 000 руб.

С учетом опыта прошлых лет, когда наблюдался высокий спрос на покупку новых автомобилей в рамках государственных программ, Автоцентр АНТ рекомендует как можно быстрее подать заявку и рассчитать покупку нового Hyundai со скидкой 10%.

Все подробности программы можно получить у официального дилера Hyundai в Барнауле по тел. (3852) 29-00-20.

Удачи на дорогах!

Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai

г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д

Тел.: 29-00-20

Сайт

ООО "АНТ 2000".

Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры Hyundai Finance – Русфинанс Банк, Сетелем Банк и СовкомБанк.

*Хёндэ – прим.ред.

**Хёндэ Солярис и Крета – прим.ред.