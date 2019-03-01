Срочная новость от Автоцентра АНТ – официального дилера Hyundai: с 1 марта 2019 года возобновлены государственные программы поддержки автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", позволяющие приобрести новые автомобили Hyundai со скидкой 10%.
Условия участия в госпрограмме "Первый автомобиль"
По данной программе государством предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, если клиент удовлетворяет следующим условиям:
- Клиент подтверждает, что не имел ранее в собственности автомобиль;
- Клиент ранее в 2017, 2018 и в 2019 г. не заключал кредитных договоров на приобретение автомобиля;
- Клиент обязуется не заключать в 2019 г. иных договоров по получению кредита на приобретение автомобиля;
- Клиент имеет водительское удостоверение.
Условия участия в госпрограмме "Семейный автомобиль"
По данной программе государством предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, если клиент удовлетворяет следующим условиям:
- Клиент имеет двоих и более несовершеннолетних детей (до 18 лет), что подтверждается отметками в паспорте или предоставлением оригиналов свидетельств о рождении;
- Клиент ранее в 2017, 2018 и в 2019 г. не заключал кредитных договоров на приобретение автомобиля;
- Клиент обязуется не заключать в 2019 г. иных договоров по получению кредита на приобретение автомобиля.
- Клиент имеет водительское удостоверение.
Какие автомобили можно купить?
Модели, доступные для данных программ, – популярные, надежные и проверенные временем – Hyundai Solaris и Creta**.
Год выпуска автомобиля – 2019.
Стоимость автомобиля – до 1 000 000 руб.
С учетом опыта прошлых лет, когда наблюдался высокий спрос на покупку новых автомобилей в рамках государственных программ, Автоцентр АНТ рекомендует как можно быстрее подать заявку и рассчитать покупку нового Hyundai со скидкой 10%.
Все подробности программы можно получить у официального дилера Hyundai в Барнауле по тел. (3852) 29-00-20.
Удачи на дорогах!
Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai
г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Тел.: 29-00-20
Сайт
ООО "АНТ 2000".
Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры Hyundai Finance – Русфинанс Банк, Сетелем Банк и СовкомБанк.
*Хёндэ – прим.ред.
**Хёндэ Солярис и Крета – прим.ред.
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